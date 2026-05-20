Песков прокомментировал встречу Путина с китайским инженером

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Такие контакты, как встреча президента России Владимира Путина с китайским инженером Пэн Паем, демонстрируют развитые отношения в гуманитарной сфере и подчеркивают близость людей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава государства в ходе своего официального визита в Китай встретился с инженером, которого видел еще ребенком во время своего первого визита в КНР в 2000 году.
Он отметил, что молодой человек выбрал именно Россию в качестве страны для получения образования и утверждает, что это было очень счастливое время в его жизни.
"Это здорово. Таких людей в Китае много", - добавил Песков.
Пэн Пай родился 18 июня 1988 года в городе Юэян провинции Хунань. С 2007 по 2013 год он учился в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ), после чего вернулся работать на родину. Известность он получил благодаря фотографии с Владимиром Путиным, сделанной во время его первого государственного визита в Китай в июле 2000 года.