Врач предупредила об опасности ледяных напитков в жару

- Врач Виктория Заяц предупредила, что частое употребление ледяных напитков в жару создает благоприятную среду для вирусов и бактерий.
- Резкий перепад температур между улицей и помещением вызывает стресс для организма, сосудистый спазм и снижает местный иммунитет.
- Чтобы избежать проблем со здоровьем в жару, важно пить напитки комнатной температуры или слегка охлажденные, следить за водным режимом и избегать чрезмерного пребывания на солнце.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Частое употребление ледяных напитков в жару создает благоприятную среду для вирусов и бактерий, сообщила врач Виктория Заяц.
"Частое употребление холодных напитков в жару, особенно лед и напитки прямо из холодильника, резко охлаждает слизистые горла и пищевода, что создает благоприятную среду для вирусов и бактерий", - сказала эксперт информационному порталу РИАМО.
Заяц отметила, что кондиционер в жару помогает поддерживать комфортную температуру, но резкий перепад температур между улицей и помещением вызывает стресс для организма, сосудистый спазм и снижает местный иммунитет.
"Чтобы избежать простуды, важно постепенно охлаждаться, пить напитки комнатной температуры или слегка охлажденные, а не ледяные", - подчеркнула врач.
Эксперт добавила, что жара может привести к обезвоживанию, перегреву и тепловым ударам, поэтому важно следить за водным режимом, избегать чрезмерного пребывания на палящем солнце и не забывать про защиту кожи и глаз.