Рейтинг@Mail.ru
Врач предупредила об опасности ледяных напитков в жару - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 20.05.2026 (обновлено: 19:04 20.05.2026)
Врач предупредила об опасности ледяных напитков в жару

Врач Заяц: распитие ледяных напитков в жару создает во рту среду для бактерий

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБанки с газированным напитком на прилавке магазина
Банки с газированным напитком на прилавке магазина - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Банки с газированным напитком на прилавке магазина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач Виктория Заяц предупредила, что частое употребление ледяных напитков в жару создает благоприятную среду для вирусов и бактерий.
  • Резкий перепад температур между улицей и помещением вызывает стресс для организма, сосудистый спазм и снижает местный иммунитет.
  • Чтобы избежать проблем со здоровьем в жару, важно пить напитки комнатной температуры или слегка охлажденные, следить за водным режимом и избегать чрезмерного пребывания на солнце.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Частое употребление ледяных напитков в жару создает благоприятную среду для вирусов и бактерий, сообщила врач Виктория Заяц.
"Частое употребление холодных напитков в жару, особенно лед и напитки прямо из холодильника, резко охлаждает слизистые горла и пищевода, что создает благоприятную среду для вирусов и бактерий", - сказала эксперт информационному порталу РИАМО.
Заяц отметила, что кондиционер в жару помогает поддерживать комфортную температуру, но резкий перепад температур между улицей и помещением вызывает стресс для организма, сосудистый спазм и снижает местный иммунитет.
"Чтобы избежать простуды, важно постепенно охлаждаться, пить напитки комнатной температуры или слегка охлажденные, а не ледяные", - подчеркнула врач.
Эксперт добавила, что жара может привести к обезвоживанию, перегреву и тепловым ударам, поэтому важно следить за водным режимом, избегать чрезмерного пребывания на палящем солнце и не забывать про защиту кожи и глаз.
Хлеб в продуктовом магазине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
В Роскачестве предупредили о сокращении срока годности продуктов в жару
Вчера, 05:09
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала