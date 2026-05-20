Банки с газированным напитком на прилавке магазина. Архивное фото

Врач предупредила об опасности ледяных напитков в жару

Врач Виктория Заяц предупредила, что частое употребление ледяных напитков в жару создает благоприятную среду для вирусов и бактерий.

Резкий перепад температур между улицей и помещением вызывает стресс для организма, сосудистый спазм и снижает местный иммунитет.

Чтобы избежать проблем со здоровьем в жару, важно пить напитки комнатной температуры или слегка охлажденные, следить за водным режимом и избегать чрезмерного пребывания на солнце.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Частое употребление ледяных напитков в жару создает благоприятную среду для вирусов и бактерий, сообщила врач Виктория Заяц.

"Частое употребление холодных напитков в жару, особенно лед и напитки прямо из холодильника, резко охлаждает слизистые горла и пищевода, что создает благоприятную среду для вирусов и бактерий", - сказала эксперт информационному порталу РИАМО

Заяц отметила, что кондиционер в жару помогает поддерживать комфортную температуру, но резкий перепад температур между улицей и помещением вызывает стресс для организма, сосудистый спазм и снижает местный иммунитет.

"Чтобы избежать простуды, важно постепенно охлаждаться, пить напитки комнатной температуры или слегка охлажденные, а не ледяные", - подчеркнула врач.