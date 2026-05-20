Нижегородский министр объяснил "закупку VPN" для правительства

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Нижегородские власти закупили программное обеспечение для защиты сети, ничего общего с классическими VPN-сервисами, предполагающими обход блокировок, у него нет, рассказал министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов.
"Это не VPN в классическом понимании. Это защищенная сеть, через которую передаются сигналы на систему оповещения. Ничего общего с классическим VPN в этой закупке нет", - пояснил Синелобов в беседе с NewsNN.
Он также отметил, что речь идет о защищенной сети VIPNet.
