Нижегородский министр объяснил "закупку VPN" для правительства
19:10 20.05.2026
Нижегородский министр объяснил "закупку VPN" для правительства

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нижегородские власти закупили программное обеспечение для защиты сети, рассказал министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов.
  • По его словам, это не VPN в классическом понимании, а защищенная сеть VIPNet для передачи сигналов на систему оповещения.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Нижегородские власти закупили программное обеспечение для защиты сети, ничего общего с классическими VPN-сервисами, предполагающими обход блокировок, у него нет, рассказал министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов.
"Это не VPN в классическом понимании. Это защищенная сеть, через которую передаются сигналы на систему оповещения. Ничего общего с классическим VPN в этой закупке нет", - пояснил Синелобов в беседе с NewsNN.
Он также отметил, что речь идет о защищенной сети VIPNet.
