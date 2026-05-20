Число возможных смертей от Эболы выросло почти до 140

ЖЕНЕВА, 20 мая – РИА Новости. Число подозреваемых смертей от лихорадки Эбола выросло до 139, число заражений превысило 600, сообщил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
В воскресенье Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
