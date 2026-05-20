12:25 20.05.2026 (обновлено: 13:53 20.05.2026)
ВОЗ оценила риск распространения Эболы в мире как низкий

© REUTERS / Zohra Bensemra — Центр лечения Эболы в Конго
Центр лечения Эболы в Конго
© REUTERS / Zohra Bensemra
Центр лечения Эболы в Конго. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВОЗ оценила риск распространения Эболы на региональном уровне как высокий, на глобальном — как низкий.
ЖЕНЕВА, 20 мая — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения оценивает риск распространения лихорадки Эбола в мире как низкий, но он высок на региональном уровне, заявил ее генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Мы оцениваем риск как высокий на региональном и национальном уровнях, но как низкий на глобальном уровне", — сказал он на пресс-конференции в Женеве.
По словам Гебрейесуса, сейчас известно о более чем 600 подозреваемых случаях заражения и 139 подозреваемых случаях смерти от Эболы. В ВОЗ ожидают, что это число продолжит расти.
Семнадцатого мая ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Первые случаи зафиксировали 15 мая в провинции Итури на северо-западе ДР Конго. В этот же день власти соседней Уганды ввели режим повышенной готовности после смерти мужчины, приехавшего из ДРК. По правилам ВОЗ, в стране автоматически объявляют о вспышке вируса, даже если на ее территории выявили лишь один эпизод заболевания.
