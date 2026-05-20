ВОЗ оценила риск распространения Эболы в мире

ЖЕНЕВА, 20 мая — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения оценивает риск распространения лихорадки Эбола в мире как низкий, но он высок на региональном уровне, заявил ее генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.

По словам Гебрейесуса, сейчас известно о более чем 600 подозреваемых случаях заражения и 139 подозреваемых случаях смерти от Эболы. В ВОЗ ожидают, что это число продолжит расти.