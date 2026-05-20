Воспитателю детсада в Приморье дали условный срок за ожоги глаз у детей

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая - РИА Новости. Воспитателя детского сада, из-за которой пятеро детей получили термические ожоги роговицы глаз в Приморье, приговорили к 1,5 годам условно, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева.

"Суд признал воспитателя виновной... назначив ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев", — сообщила Оленева.

Она добавила, что воспитателя также лишили права заниматься воспитательно-педагогической деятельностью сроком на один год.

Первореченский районный суд Владивостока признал фигурантку виновной по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет).

Инцидент произошел в детском саду в Приморье: воспитатель, нарушив положения ряда инструкций, достоверно зная, что использование бактерицидного медицинского облучателя в присутствии людей запрещено, включила его в помещении группы, оставив воспитанников без должного присмотра. В результате дети получили термические ожоги роговицы глаз.