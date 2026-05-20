14:07 20.05.2026 (обновлено: 14:10 20.05.2026)
Воспитателю детсада в Приморье дали условный срок за ожоги глаз у детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Воспитателя детского сада в Приморье приговорили к 1,5 годам условно за то, что пятеро детей получили термические ожоги роговицы глаз.
  • Воспитателя также лишили права заниматься воспитательно-педагогической деятельностью на один год.
  • Инцидент произошел из-за включения бактерицидного медицинского облучателя в присутствии детей, что запрещено.
ВЛАДИВОСТОК, 20 мая - РИА Новости. Воспитателя детского сада, из-за которой пятеро детей получили термические ожоги роговицы глаз в Приморье, приговорили к 1,5 годам условно, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева.
"Суд признал воспитателя виновной... назначив ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев", — сообщила Оленева.
Она добавила, что воспитателя также лишили права заниматься воспитательно-педагогической деятельностью сроком на один год.
Первореченский районный суд Владивостока признал фигурантку виновной по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет).
Инцидент произошел в детском саду в Приморье: воспитатель, нарушив положения ряда инструкций, достоверно зная, что использование бактерицидного медицинского облучателя в присутствии людей запрещено, включила его в помещении группы, оставив воспитанников без должного присмотра. В результате дети получили термические ожоги роговицы глаз.
"Всего с 7 февраля по 11 февраля 2025 года ожоги получили пять детей", - уточнила собеседница агентства.
