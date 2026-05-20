В Воронеже самозанятую обвинили в мошенничестве из-за сокрытия 168 рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Воронеже самозанятую Елизавету Пигуль обвиняют в мошенничестве из-за сокрытия дохода в размере 168 рублей при получении социального контракта.
- Доход Пигуль в течение отчетного периода превысил уровень прожиточного минимума на 56 рублей в месяц.
- Дело направлено в прокуратуру Ленинского района Воронежа для утверждения обвинительного заключения.
ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Самозанятую Елизавету Пигуль, получившую социальный контракт в Воронеже на открытие кабинета по наращиванию ресниц, обвиняют в мошенничестве из-за сокрытия дохода в размере 168 рублей, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
Пигуль, будучи самозанятой, занималась наращиванием ресниц в Воронеже. Девушка рассказала РИА Новости, что в июне 2024 года ей, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на открытие профильного кабинета, его условия она выполнила, все отчеты сдавала вовремя. В июне 2025 года срок контракта завершился, соцзащита, по словам Елизаветы, никаких претензий не предъявила и сочла его выполненным на 100%.
"Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, в ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность фигурантки к инкриминируемому деянию… Мошенничество … связано с незаконным получением денежных средств в рамках социального контракта", — прокомментировали агентству в пресс-службе СУСК России по Воронежской области обстоятельства и ход расследования дела Пигуль.
Чтобы получить социальный контракт, доход Елизаветы в течение трёх месяцев не должен был превышать 40 332 рубля. Это 13 444 рубля в месяц —уровень прожиточного минимума в Воронежской области в момент оформления соцконтракта. Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, подписанному следователем регионального СУСК, которое есть в распоряжении РИА Новости, доход Пигуль в течение отчётного периода превысил уровень прожиточного минимума на 56 рублей в месяц (168 рублей за три месяца).
"Намеренно скрыв свой официальный доход в период с 01.01.2024 по 31.03.2024 в размере более 40 500 рублей, то есть более 13 500 рублей 00 копеек в месяц", — говорится в постановлении.
По словам Елизаветы, в декабре 2025 года ОБЭП начал расследование. Правоохранители вызывали на допрос ее знакомых, а после и ее саму. В январе двое оперуполномоченных приехали к Елизавете в кабинет и попросили проехать с ними в отдел "на 15 минут", но на деле она провела в полиции гораздо больше времени.
"На меня оказывали психологическое давление, запугивали, угрожали, что если я не сознаюсь в этом преступлении, то они заведут дело по другой статье, потом они изъяли мой телефон", — утверждает Елизавета.
В пресс-службе УМВД России по Воронежской области не стали комментировать РИА Новости эту информацию.
Ранее старший помощник руководителя СУСК России по Воронежской области Ольга Бовт сообщила РИА Новости, что дело было направлено в прокуратуру Ленинского района Воронежа для утверждения обвинительного заключения.
Приморцам, отмывшим свыше 600 миллионов рублей, снизили сроки
17 ноября 2025, 03:40