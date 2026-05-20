В Воронеже самозанятую обвинили в мошенничестве из-за сокрытия 168 рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ В Воронеже самозанятую Елизавету Пигуль обвиняют в мошенничестве из-за сокрытия дохода в размере 168 рублей при получении социального контракта.

Доход Пигуль в течение отчетного периода превысил уровень прожиточного минимума на 56 рублей в месяц.

Дело направлено в прокуратуру Ленинского района Воронежа для утверждения обвинительного заключения.

ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Самозанятую Елизавету Пигуль, получившую социальный контракт в Воронеже на открытие кабинета по наращиванию ресниц, обвиняют в мошенничестве из-за сокрытия дохода в размере 168 рублей, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.

Пигуль, будучи самозанятой, занималась наращиванием ресниц в Воронеже . Девушка рассказала РИА Новости, что в июне 2024 года ей, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на открытие профильного кабинета, его условия она выполнила, все отчеты сдавала вовремя. В июне 2025 года срок контракта завершился, соцзащита, по словам Елизаветы, никаких претензий не предъявила и сочла его выполненным на 100%.

"Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, в ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность фигурантки к инкриминируемому деянию… Мошенничество … связано с незаконным получением денежных средств в рамках социального контракта", — прокомментировали агентству в пресс-службе СУСК России по Воронежской области обстоятельства и ход расследования дела Пигуль.

Чтобы получить социальный контракт, доход Елизаветы в течение трёх месяцев не должен был превышать 40 332 рубля. Это 13 444 рубля в месяц —уровень прожиточного минимума в Воронежской области в момент оформления соцконтракта. Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, подписанному следователем регионального СУСК, которое есть в распоряжении РИА Новости, доход Пигуль в течение отчётного периода превысил уровень прожиточного минимума на 56 рублей в месяц (168 рублей за три месяца).

"Намеренно скрыв свой официальный доход в период с 01.01.2024 по 31.03.2024 в размере более 40 500 рублей, то есть более 13 500 рублей 00 копеек в месяц", — говорится в постановлении.

По словам Елизаветы, в декабре 2025 года ОБЭП начал расследование. Правоохранители вызывали на допрос ее знакомых, а после и ее саму. В январе двое оперуполномоченных приехали к Елизавете в кабинет и попросили проехать с ними в отдел "на 15 минут", но на деле она провела в полиции гораздо больше времени.

"На меня оказывали психологическое давление, запугивали, угрожали, что если я не сознаюсь в этом преступлении, то они заведут дело по другой статье, потом они изъяли мой телефон", — утверждает Елизавета.

В пресс-службе УМВД России по Воронежской области не стали комментировать РИА Новости эту информацию.