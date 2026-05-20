В Брянской области при атаке беспилотника пострадал мужчина
08:13 20.05.2026
В Брянской области при атаке беспилотника пострадал мужчина

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянской области при атаке беспилотника ранен водитель грузового автомобиля АПХ "Мираторг".
  • Пострадавшего доставили в больницу.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля АПХ "Мираторг" ранен в результате атаки вражеского БПЛА на поселок Суземка Суземского района Брянской области, его доставили в больницу, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
"В результате намеренного удара по движущемуся автомобилю, к сожалению, ранен водитель АПХ "Мираторг". Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Ковальчук в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что поврежден грузовой автомобиль, на месте работают оперативные и экстренные службы.
Происшествия, Брянская область, Суземский район, Егор Ковальчук, Мираторг
 
 
