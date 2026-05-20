Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, какие вклады окажутся под пристальным вниманием с 2027 года - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 20.05.2026
Раскрыто, какие вклады окажутся под пристальным вниманием с 2027 года

Гмыря: с 2027 года под наблюдение попадут счета с оборотом выше 2,4 млн рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 2027 года в рамках платформы «Антидроп» вводится обязательное указание ИНН при открытии вкладов.
  • Под пристальным наблюдением окажутся счета с годовым оборотом выше 2,4 миллиона рублей.
  • Для законопослушных граждан нововведение пройдет незаметно, но вызовет вопросы у тех, кто занимается сомнительными операциями.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Обязательное указание ИНН при открытии вкладов — новый шаг к финансовой прозрачности. О том, кого коснется контроль, агентству “Прайм” рассказал эксперт Максим Гмыря.
Массовой эта процедура станет с 2027 года в рамках платформы "Антидроп" для борьбы с мошенничеством. Цель — усилить контроль за денежными потоками и вывести экономику из тени.
«
"Использование ИНН станет эффективным инструментом для отслеживания сомнительных операций и пресечения схем по уклонению от налогов. Особое внимание — к счетам с годовым оборотом выше 2,4 миллиона рублей, они попадают под пристальное наблюдение", — пояснил Гмыря.
По словам эксперта, для законопослушных граждан нововведение пройдет незаметно — лишь дополнительный пункт в анкете. Основной удар — по дропперам и нелегальному бизнесу. Большое количество мелких транзакций может вызвать вопросы банка, но добросовестные сборы на общественные нужды легко объяснить. А вот скрытую предпринимательскую деятельность придется легализовать и платить налоги.
Сотрудница в отделении банка - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Инвестор назвал реальный размер вклада для жизни на проценты
11 мая, 03:18
 
ЭкономикаВклады
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала