Раскрыто, какие вклады окажутся под пристальным вниманием с 2027 года

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Обязательное указание ИНН при открытии вкладов — новый шаг к финансовой прозрачности. О том, кого коснется контроль, агентству “Прайм” рассказал эксперт Максим Гмыря.
Массовой эта процедура станет с 2027 года в рамках платформы "Антидроп" для борьбы с мошенничеством. Цель — усилить контроль за денежными потоками и вывести экономику из тени.
"Использование ИНН станет эффективным инструментом для отслеживания сомнительных операций и пресечения схем по уклонению от налогов. Особое внимание — к счетам с годовым оборотом выше 2,4 миллиона рублей, они попадают под пристальное наблюдение", — пояснил Гмыря.
По словам эксперта, для законопослушных граждан нововведение пройдет незаметно — лишь дополнительный пункт в анкете. Основной удар — по дропперам и нелегальному бизнесу. Большое количество мелких транзакций может вызвать вопросы банка, но добросовестные сборы на общественные нужды легко объяснить. А вот скрытую предпринимательскую деятельность придется легализовать и платить налоги.