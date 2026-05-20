Большинство россиян выбирает в качестве основной видеоплатформы VK Видео

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Согласно результатам опроса АЦ ВЦИОМ, абсолютное большинство российских интернет-пользователей смотрят длинные горизонтальные видео пользуются хотя бы через один видеосервис одним видеосервисом для просмотра длинных горизонтальных видео (95%). Среди них большинство выбирает платформу VK Видео — здесь длинные горизонтальные видео смотрят 61% интернет-пользователей. На втором месте RUTUBE с показателем 49%, на третьем — YouTube (44%). Если оценивать регулярность использования видеосервисов, раз в неделю и чаще каждый второй опрошенный (50%) смотрит VK Видео, далее следуют YouTube (42%) и RUTUBE (35%).

YouTube доминирует по оттоку аудитории: 43% когда-то пользовались платформой, а сейчас не пользуются. Переключение аудитории с других крупных платформ (VK Видео, RUTUBE, Дзен, Одноклассники) менее масштабное (13-20%). По уровню спонтанного знания площадок для просмотра длинных горизонтальных видео лидирует VK Видео (57%), на втором месте YouTube (52%), на третьем — RUTUBE (50%).

Почти четверо из десяти интернет-пользователей смотрят ТВ-контент в интернете (39%) — в записи или в прямой трансляции по расписанию телеканала. Мнения опрошенных о перспективах замещения традиционного телевидения видеосервисами разделились поровну: 45% допускают такой сценарий, 44% — не допускают. Среди тех, кто сейчас смотрит ТВ-каналы только по телевизору, почти треть считают, что видеосервисы потеснят телевидение (30%).