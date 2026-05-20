Рейтинг@Mail.ru
Пользователи соцсетей в Китае приветствуют визит Путина - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:42 20.05.2026
Пользователи соцсетей в Китае приветствуют визит Путина

Пользователи китайской версии TikTok приветствуют визит Путина в Пекин

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкОфициальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи китайской версии приложения TikTok (Douyin) приветствуют визит президента РФ Владимира Путина в Китай.
  • Видеоролик с прибытием российского лидера на площадь Тяньаньмэнь менее чем за час собрал более 42 тысяч лайков.
ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Пользователи китайской версии приложения TikTok (Douyin) приветствуют визит президента РФ Владимира Путина в Китай, оставляя комментарии о крепкой дружбе российского и китайского народов.
Президент России по приглашению китайского лидера находится в Китае с официальным визитом 19-20 мая.
Пэн Пай из Китая, фотографировавшийся с Путиным в 2000 году - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Китайский инженер признался, что не узнал Путина в 2000 году
Вчера, 23:26
Видеоролик с прибытием российского лидера на площадь Тяньаньмэнь для проведения переговоров с главой КНР, размещенный Центральным телевидением Китая в аккаунте в Douyin, менее чем за час собрал более 42 тысяч лайков.
"Горячо приветствую визит президента Путина, да здравствует китайско-российская дружба!" - гласит один из комментариев под видео, который собрал почти 700 "пальцев вверх".
"Это старый друг Китая, приветствую визит президента Путина в КНР", - написал еще один из пользователей соцсети под видео.
Под другими видео, посвященным к визиту Путина в Китай, пользователи оставляют комментарии, восхваляющую дружбу между народами двух стран, выражая пожелания о том, чтобы она длилась вечно.
В среду Китай и Россия договорились о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, сообщило ранее агентство Синьхуа.
Гимн России в Пекине прозвучал под залпы орудий - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Путина встретили торжественными залпами из пушек на главной площади Китая
06:24
 
В миреКитайРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала