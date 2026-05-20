Пользователи соцсетей в Китае приветствуют визит Путина

ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Пользователи китайской версии приложения TikTok (Douyin) приветствуют визит президента РФ Владимира Путина в Китай, оставляя комментарии о крепкой дружбе российского и китайского народов.

Президент России по приглашению китайского лидера находится в Китае с официальным визитом 19-20 мая.

Видеоролик с прибытием российского лидера на площадь Тяньаньмэнь для проведения переговоров с главой КНР, размещенный Центральным телевидением Китая в аккаунте в Douyin, менее чем за час собрал более 42 тысяч лайков.

"Горячо приветствую визит президента Путина , да здравствует китайско-российская дружба!" - гласит один из комментариев под видео, который собрал почти 700 "пальцев вверх".

"Это старый друг Китая, приветствую визит президента Путина в КНР", - написал еще один из пользователей соцсети под видео.

Под другими видео, посвященным к визиту Путина в Китай, пользователи оставляют комментарии, восхваляющую дружбу между народами двух стран, выражая пожелания о том, чтобы она длилась вечно.