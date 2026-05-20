Ценные кадры: как "Работа России" помогает в трудоустройстве ветеранов СВО

Сегодня одна из ключевых задач государства – помочь демобилизованным участникам СВО вернуться к мирной жизни. Помимо медицинской, социальной реабилитации очень важную роль играет профессиональная реализация ветеранов спецоперации. По национальному проекту "Кадры" через центры "Работа России" работодатели получают разные меры господдержки при их трудоустройстве. Подробнее о том, как это работает, расскажем в материале РИА Новости.

Субсидии работодателям

Работодатели получают субсидию на оборудование рабочего места для ветеранов СВО с любой группой инвалидности. Это может быть как рабочее место у работодателя, так и удаленное. Государство выделяет на эти цели до 200 тысяч рублей.

Как пояснили в Минтруде России, работодатели также могут получить государственную поддержку при трудоустройстве участников специальной военной операции. Для стимулирования найма действует субсидия на частичную оплату труда: 3 МРОТ (свыше 100 тысяч рублей) для участников спецоперации и членов их семей, для граждан с инвалидностью – в двойном размере (свыше 200 тысяч рублей).

Выплата производится тремя траншами: после первого, третьего и шестого месяца работы.

Чтобы получить субсидию, работодатель подает заявление через систему "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". Сделать это можно через месяц после официального начала работы сотрудника, в данном случае – участника спецоперации.

В заявлении необходимо указать подробную информацию о компании и работнике. Далее Социальный фонд России (СФР) проверит данные по СНИЛС. И если все в порядке, СФР перечислит деньги в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления на расчетный счет работодателя.

Согласно законодательству российские компании обязаны выделять квоту для трудоустройства сотрудников с инвалидностью, если у них в штате более 35 человек. Наем работника с инвалидностью I группы равен двум квотам. С конца 2025 года эта норма распространилась и на трудоустройство участников СВО с инвалидностью, группа может быть любой – наем одного ветерана спецоперации с инвалидностью приравнен к двум квотам.

Карьерный маршрут для ветеранов

Поддержка участников специальной военной операции и их семей – приоритет в работе кадровых центров "Работа России" . Несмотря на то, что участникам спецоперации гарантировано сохранение рабочего места по возвращении домой, зачастую они хотят сменить сферу деятельности и найти новую работу. Кадровые центры помогут в этом. Для этого налажено взаимодействие с фондом "Защитники Отечества", военкоматами и центрами реабилитации.

В кадровых центрах "Работа России" за каждым участником спецоперации закрепляется персональный консультант, рассказали в Минтруде. Он помогает на всех этапах трудоустройства. То есть проводит профориентацию, разрабатывает индивидуальный карьерный маршрут, помогает составить резюме, организует встречи с работодателями и сопровождает на собеседованиях. Если нужно – направит на переобучение.

Кроме того, участникам СВО доступно бесплатное переобучение по нацпроекту "Кадры". В текущем году это 213 востребованных профессий, из них 27 – зарезервированы исключительно для участников спецоперации.

Еще одна мера поддержки участников СВО – социальный контракт на открытие бизнеса с возможностью получить до 350 тысяч рублей. Оформить его можно без оценки среднедушевого дохода семьи.

Адресная помощь в регионах

Помимо федеральных мер господдержки, в регионах сформированы стандарты работы кадровых центров с ветеранами СВО, созданы перечни работодателей, готовых их оперативно трудоустраивать, работают ярмарки вакансий.

"При поддержке службы занятости в Приморском крае предпринимателями уже стали более ста участников СВО. Помогаем и тем, кто ищет работу по найму. У каждого ветерана есть свой карьерный консультант. А пройти профобучение или получить дополнительное образование могут не только участники спецоперации, но и члены их семей. В Приморье отдельной мерой поддержки стала ежемесячная доплата в размере 30 тысяч рублей при трудоустройстве участников СВО на крупные региональные предприятия "ВР Литейное Производство", "ААК “Прогресс”", Центр судоремонта "Дальзавод", "Приморский водоканал", "Примавтодор" и "Примтеплоэнерго", – рассказала РИА Новости директор кадрового центра "Работа России" по Приморскому краю Марина Фурсова.

Она добавила, что помимо помощи с поиском работы ветераны СВО могут получить в кадровом центре и психологическую поддержку.

Социальная миссия

Региональные кадровые центры "Работа России" взаимодействуют с работодателями и оказывают им поддержку по нацпроекту "Кадры".

Например, подмосковный кадровый центр активно помогает с подбором специалистов компании "Мострансавто". Крупнейшему перевозчику региона нужны слесари, водители, контролеры техсостояния автотранспорта и другие. На эти вакансии компания при содействии кадрового центра взяла на работу 11 участников спецоперации и стала участником программ господдержки на оборудование рабочих мест, а также на частичную оплату труда.

"Для нас поддержка ветеранов СВО – это прежде всего помощь с возвращением к работе в мирных условиях. Людям важно понимать, что после возвращения они востребованы, что их ответственность, дисциплинированность, выдержка нужны стране и работодателям. В "Мострансавто" мы стараемся помогать внимательно и бережно. Речь идет не только о самом трудоустройстве. Нужно подобрать работу так, чтобы она подходила человеку с учетом здоровья. Надо создать условия для адаптации человека и в профессии, и в коллективе. Также, понимая, что мы берем на работу водителями ветеранов с частичной ампутацией левой ноги, проводим специальную оценку условий труда. Она нужна, чтобы подтвердить: управление автобусом с автоматической коробкой передач для них безопасно. Если ветеран СВО хочет работать водителем, но у него нет прав категории "D", мы его бесплатно обучим", – пояснил РИА Новости генеральный директор АО "Мострансавто" Андрей Майоров.

Он отметил, что такая всесторонняя поддержка участников СВО выстроена в тесном партнерстве с Кадровым центром Подмосковья, который сопровождает весь путь трудоустройства ветерана.