07:05 20.05.2026 (обновлено: 07:15 20.05.2026)
В Приднестровье рассказали о попытках Молдавии вербовать жителей ПМР

© Фото : KGB PMR
Гебос Валерий Дмитриевич. Архивное фото
  • Спецслужбы Молдавии пытаются вербовать жителей Приднестровья, заявил глава министерства государственной безопасности ПМР Валерий Гебос.
  • Людей запугивают законом о сепаратизме, принуждая к негласному сотрудничеству, сказал Гебос.
ТИРАСПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Спецслужбы Молдавии пытаются вербовать жителей Приднестровья, заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос.
"Я уже упоминал о различных формах давления спецслужб Молдовы на наших граждан, в том числе на каналах оформления гражданства Республики Молдова, продления срока действия паспорта Республики Молдова, вида на жительство либо при прохождении пограничного контроля в пунктах пропуска через границу Республики Молдова. Людей запугивают так называемым законом о сепаратизме, активно предпринимают попытки принудить к негласному сотрудничеству", - сказал Гебос.
По его словам, запугивание населения необходимо для подтверждения тех тезисов, которые транслируются официальными лицами Молдавии.
"Речь идет о тезисах о безальтернативности реинтеграции и вступления в ЕС, что якобы поддерживается приднестровским населением, но против чего выступает только руководство Приднестровья", - отметил Гебос.
В феврале 2023 года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.
