Сын Усольцевой рассказал, зачем принимает участие в телешоу

КРАСНОЯРСК, 20 мая - РИА Новости. Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказал РИА Новости, что принимает участие в телешоу для защиты своих близких.
"Я снимаюсь в шоу, чтобы защитить своих близких от нападок "злых языков". Кто-то из близких поддерживает и считает, что это правильно, а кто-то, напротив, предпочитает "не светиться" и осуждает меня за излишнее внимание", - сказал собеседник агентства.
Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Активная фаза поисков завершилась 12 октября 2025 года.
