На Украине уволили полицейских, подозреваемых в крышевании порностудий

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Руководители областных управлений полиции на Украине, фигурирующие в деле о крышевании порностудий, отстранены от должностей, сообщает национальная полиция страны.

"Отстранены от исполнения служебных обязанностей должностные лица полиции, фигурирующие в уголовном производстве относительно вероятного получения неправомерной выгоды", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.

Там добавили, что речь идет о работниках отдельных региональных подразделений полиции, в отношении которых СБУ и офис генерального прокурора осуществляют досудебное расследование.