Кандидат в президенты Франции пристыдил экс-главу МВД за поддержку Украины

ПАРИЖ, 20 мая – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, баллотирующийся в президенты на выборах в 2027 году, пристыдил экс-главу МВД Брюно Ретайо за поддержку Украины, указав, что Париж выделяет Киеву миллиарды евро, несмотря на собственные финансовые проблемы.