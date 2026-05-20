Кандидат в президенты Франции пристыдил экс-главу МВД за поддержку Украины

ПАРИЖ, 20 мая – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, баллотирующийся в президенты на выборах в 2027 году, пристыдил экс-главу МВД Брюно Ретайо за поддержку Украины, указав, что Париж выделяет Киеву миллиарды евро, несмотря на собственные финансовые проблемы.
Занимавший должность главы МВД Франции в 2024-2025 годах Ретайо прибыл в среду в Киев. Он также возглавляет партию "Республиканцы", которая в апреле выдвинула его в качестве кандидата на президентских выборах в стране в 2027 году.
"Брюно Ретайо поддерживает то, что французы выделят Украине еще 17 миллиардов евро (доля Франции в кредите ЕС на 90 миллиардов евро – ред.), несмотря на растущую бедность здесь (во Франции – ред.) и коррупционные скандалы, которыми поражен украинский режим вплоть до Владимира Зеленского и его приближенных! Какой позор!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X, комментируя прибытие Ретайо в Киев.
Ранее в среду Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по выделению Киеву кредита на 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 год, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. После саммита бывший тогда премьер-министром Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
