Рютте выступил с тревожным признанием об Украине

- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина не сможет выжить без постоянного потока американских вооружений.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Непрерывный поток оружия и военной техники с Запада является условием выживания Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе, его слова приводит The Guardian.
"Украина не сможет выжить без постоянного потока американских вооружений, в первую очередь систем противоракетной обороны. Это крайне важная вещь для нее", — сказал он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.