16:31 20.05.2026
Конфликт на Украине не завершить военным путем, заявил президент Словакии

Пеллегрини: конфликт на Украине можно решить только дипломатией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Петер Пеллегрини
Петер Пеллегрини. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о невозможности завершить конфликт на Украине военным путем.
  • Пеллегрини и президент Албании сошлись во мнении, что конфликт на востоке можно разрешить только дипломатическим путем.
  • Он выступил за налаживание диалога между Евросоюзом и Россией по Украине.
БРАТИСЛАВА, 20 мая - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о невозможности завершить конфликт на Украине военным путем, разрешить его можно только через дипломатию.
"С господином президентом (президент Албании Байрам Бегай - ред.) мы сошлись во мнении, что война на востоке от нас имеет только дипломатическое решение, военного решения у нее нет, ее можно будет завершить только дипломатическим способом и переговорами", - сказал Пеллегрини по итогам переговоров с президентом Албании, который находится с визитом в Братиславе в среду.
В середине мая Пеллегрини выступил за налаживание диалога между Евросоюзом и РФ по Украине. По его мнению, необходимо найти человека, который бы представлял Европейский союз на таких переговорах с РФ.
Осло, Норвегия - РИА Новости, 20.05.2026
В Норвегии признали, что не контролируют расходы на военную помощь Украине
Вчера, 14:21
 
В миреУкраинаАлбанияРоссияПетер ПеллегриниДень Победы — 2026
 
 
