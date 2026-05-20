Конфликт на Украине не завершить военным путем, заявил президент Словакии

БРАТИСЛАВА, 20 мая - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о невозможности завершить конфликт на Украине военным путем, разрешить его можно только через дипломатию.
"С господином президентом (президент Албании Байрам Бегай - ред.) мы сошлись во мнении, что война на востоке от нас имеет только дипломатическое решение, военного решения у нее нет, ее можно будет завершить только дипломатическим способом и переговорами", - сказал Пеллегрини по итогам переговоров с президентом Албании, который находится с визитом в Братиславе в среду.