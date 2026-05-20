Миндич подал в суд на Зеленского

16:00 20.05.2026 (обновлено: 16:59 20.05.2026)
Миндич подал иск в суд об отмене санкций, введенных Зеленским

Тимур Миндич. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Миндич подал иск в кассационный суд с требованием отменить санкции, введенные против него.
  • Заявление поступило 14 мая.
  • Ответчиком указан Зеленский.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Фигурант дела о коррупции в украинской энергетике, соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обратился в кассационный суд с иском об отмене введенных против него санкций, выяснило РИА Новости.
На сайте указано, что исковое заявление от Миндича о признании противоправным и отмене указа о санкциях против него поступило 14 мая. Ответчиком указан сам глава киевского режима.
Ближайшее окружение начинает сдавать Зеленского, заявил Медведчук
В ноябре прошлого года Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Их также объявили в розыск.

Коррупционный скандал в энергетике

В конце прошлого месяца "Украинская правда" опубликовала часть аудиозаписей, на которых, как предполагается, "кошелек Зеленского" Миндич обсуждал многомиллионные контракты с экс-министром обороны Рустемом Умеровым, позже ставшим секретарем СНБО.
Ранее, в начале ноября, у бизнесмена прошли обыски, а до этого, как сообщалось, его поспешно вывезли с Украины. Их также провели у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко и в компании "Энергоатом".
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и некоторые отрывки записей.
© Фото : НАБУОбыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики
© Фото : НАБУ
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики. Архивное фото
После этого Верховная рада уволила Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики. Зеленский же объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. А на прошлой неделе ему предъявили обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
По утверждению главы киевского режима, он не знал, что происходит за его спиной. В начале 2026-го Зеленский назначил руководителем своего офиса Кирилла Буданова*.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
"Сошел с ума": в США обратились к Зеленскому после решения по Ермаку
