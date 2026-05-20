В ГД рассказали, в каких случаях УК должна платить жильцам

03:32 20.05.2026
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жильцы многоквартирных домов могут требовать от управляющих компаний часть дохода, полученного от аренды общего имущества.
  • К общему имуществу относятся фасад, крыша, подвал и земля под домом.
  • В случае нарушения управляющая компания должна предоставить жильцам либо скидку по квитанциям за жилищно-коммунальные услуги, либо деньги на ремонт дома.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Жильцы многоквартирных домов могут требовать от управляющих компаний часть дохода, полученного от аренды общего имущества, в частности, от установки рекламных баннеров на фасаде или аренды подвала под склад и магазин, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
"Если на фасаде вашего дома висит реклама, а подвал сдан под склад или магазин, эти деньги принадлежат вам. Фасад, крыша, подвал и земля под домом - общее имущество всех собственников. Если управляющая компания сдала эти квадратные метры в аренду без решения общего собрания и положила доход в свой карман, это прямое нарушение", - сказал Свищев.
Парламентарий отметил, что в таких ситуациях жильцы должны получать либо скидку по квитанции за жилищно-коммунальные услуги, либо деньги на ремонт дома.
"Не стесняйтесь требовать у управляющей компании отчет о доходах от аренды общего имущества. Это ваша законная прибыль, которую у вас могут украсть", - заключил он.
