В ГД рассказали, в каких случаях УК должна платить жильцам

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Жильцы многоквартирных домов могут требовать от управляющих компаний часть дохода, полученного от аренды общего имущества, в частности, от установки рекламных баннеров на фасаде или аренды подвала под склад и магазин, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

"Если на фасаде вашего дома висит реклама, а подвал сдан под склад или магазин, эти деньги принадлежат вам. Фасад, крыша, подвал и земля под домом - общее имущество всех собственников. Если управляющая компания сдала эти квадратные метры в аренду без решения общего собрания и положила доход в свой карман, это прямое нарушение", - сказал Свищев

Парламентарий отметил, что в таких ситуациях жильцы должны получать либо скидку по квитанции за жилищно-коммунальные услуги, либо деньги на ремонт дома.