Уиткофф посетит Россию в ближайшее время, заявил Дмитриев

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию "в ближайшее время".
"В ближайшее время (Уиткофф посетит РФ - ред.)", - сказал Дмитриев журналисту Life Александру Юнашеву.
17 декабря 2025, 12:27