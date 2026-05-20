Уиткофф посетит Россию в ближайшее время, заявил Дмитриев

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию "в ближайшее время".