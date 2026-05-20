Рейтинг@Mail.ru
На учениях ядерных сил отработали доставку боеприпасов в пункты хранения - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 20.05.2026 (обновлено: 10:33 20.05.2026)
На учениях ядерных сил отработали доставку боеприпасов в пункты хранения

На учениях ядерных сил отработали приведение в готовность и доставку боеприпасов

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУчения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В рамках учений ядерных сил ВС России отработали приведение частей в высшие степени боевой готовности.
  • Обеспечена доставка ядерных боеприпасов в пункты хранения.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Приведение частей в высшие степени готовности отработали в рамках учений ядерных сил, обеспечена доставка ядерных боеприпасов в пункты хранения, сообщили в Минобороны.
Вооруженные силы России с 19 по 21 мая проведут учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, привлечены РВСН и дальняя авиация, сообщили накануне в ведомстве.
"В рамках учений ядерных сил отработаны практические мероприятия приведения соединений и воинских частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности. Обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционных районов ракетных бригад", — говорится в сообщении.
Здание министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Минобороны назвало цель учений ядерных сил
Вчера, 09:17
 
РоссияРакетные войска стратегического назначенияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала