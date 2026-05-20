На учениях ядерных сил отработали доставку боеприпасов в пункты хранения

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Приведение частей в высшие степени готовности отработали в рамках учений ядерных сил, обеспечена доставка ядерных боеприпасов в пункты хранения, сообщили в Минобороны.
"В рамках учений ядерных сил отработаны практические мероприятия приведения соединений и воинских частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности. Обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционных районов ракетных бригад", — говорится в сообщении.
