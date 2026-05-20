Решетников оценил рост взаимного турпотока России и Китая

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Взаимный туристический поток между Россией и Китаем по итогам первого квартала 2026 года вырос на 50% в годовом выражении, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Благодаря отмене визовых требований по итогам первого квартала 2026 года взаимный турпоток увеличился на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А въезд только китайских граждан в Россию вырос почти на четверть — на 23%", - цитирует Решетникова пресс-служба министерства.
Он отметил, что это не просто цифры, а реальная экономическая отдача для тысяч малых и средних предприятий в сфере гостеприимства, торговли и транспорта России.
Министр подчеркнул, что уже сейчас Россию и Китай связывает около 250 рейсов в неделю. "И их число будет только расти", - заключил Решетников.
Китай в сентябре прошлого года на год ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила аналогично в декабре.
В среду президент России Владимир Путин во время официального визита в КНР заявил, что страны будут продолжать практику безвизового режима. Власти Китая уже объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года.