Все пляжи в Туапсе очистят от нефтепродуктов до 1 июня, заявил Куренков

ТУАПСЕ, 20 мая – РИА Новости. Все пляжи, в том числе дикие, в районе Туапсе будут очищены от нефтепродуктов, разлив которых произошел из-за атаки украинских БПЛА в апреле, заявил глава МЧС России Александр Куренков.
"Основная цель, которая поставлена - до 1 июня этого года, до открытия пляжного сезона очистить основные официальные пляжи. Все, что касается диких пляжей или мест, где можно отдыхать, эта работа будет продолжена. 1 июня она не заканчивается. Все пляжи будут очищены", - сказал журналистам Куренков.
Он отметил, что все силы и средства распределены для этой работы. "Поэтому, как традиционно говорят наши коллеги в жилищно-коммунальном хозяйстве, просим извинения за неудобства, но, тем не менее, мы свою работу доделаем", - добавил министр.