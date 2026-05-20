Все пляжи в Туапсе очистят от нефтепродуктов до 1 июня, заявил Куренков - РИА Новости, 20.05.2026
14:31 20.05.2026
Все пляжи в Туапсе очистят от нефтепродуктов до 1 июня, заявил Куренков

© РИА Новости / Борис Морозов | Волонтеры очищают побережье в Туапсе от нефтепродуктов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МЧС России заявил, что все пляжи в районе Туапсе будут очищены от нефтепродуктов.
  • Основная цель — очистить официальные пляжи до 1 июня, до открытия пляжного сезона, заявил Куренков.
  • Он пообещал, что работа по очистке диких пляжей и других мест отдыха будет продолжена после 1 июня.
ТУАПСЕ, 20 мая – РИА Новости. Все пляжи, в том числе дикие, в районе Туапсе будут очищены от нефтепродуктов, разлив которых произошел из-за атаки украинских БПЛА в апреле, заявил глава МЧС России Александр Куренков.
«
"Основная цель, которая поставлена - до 1 июня этого года, до открытия пляжного сезона очистить основные официальные пляжи. Все, что касается диких пляжей или мест, где можно отдыхать, эта работа будет продолжена. 1 июня она не заканчивается. Все пляжи будут очищены", - сказал журналистам Куренков.
Он отметил, что все силы и средства распределены для этой работы. "Поэтому, как традиционно говорят наши коллеги в жилищно-коммунальном хозяйстве, просим извинения за неудобства, но, тем не менее, мы свою работу доделаем", - добавил министр.
ТуапсеРоссияАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
