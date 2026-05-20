Все пляжи в Туапсе очистят от нефтепродуктов до 1 июня, заявил Куренков

ТУАПСЕ, 20 мая – РИА Новости. Все пляжи, в том числе дикие, в районе Туапсе будут очищены от нефтепродуктов, разлив которых произошел из-за атаки украинских БПЛА в апреле, заявил глава МЧС России Александр Куренков.

Он отметил, что все силы и средства распределены для этой работы. "Поэтому, как традиционно говорят наши коллеги в жилищно-коммунальном хозяйстве, просим извинения за неудобства, но, тем не менее, мы свою работу доделаем", - добавил министр.