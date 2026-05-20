ЕС хочет ускорить депортацию беженцев, не получивших убежище, пишут СМИ

06:58 20.05.2026 (обновлено: 07:14 20.05.2026)
Politico: ЕС хочет увеличить темпы депортации беженцев, не получивших убежище

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейский союз пытается увеличить темпы возвращения на родину беженцев, которым не удалось получить убежище на его территории.
  • План, ужесточающий миграционную политику ЕС и направленный на увеличение числа выезжающих беженцев, должен быть принят в среду.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Европейский союз пытается увеличить темпы возвращения на родину беженцев, которым не удалось получить убежище на его территории, сообщает издание Politico со ссылкой на европейского комиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера.
"ЕС близок к реализации плана, разработанного для увеличения числа выезжающих с территории блока беженцев, которые не смогли получить убежище", - пишет издание.
Как отмечает Бруннер в комментарии Politico, этот "недостающий фрагмент" плана, ужесточающего миграционную политику ЕС, должен быть принят в среду.
"Люди, у которых нет права оставаться в Европейском союзе, должны быть успешно возвращены (на родину - ред.)", - заметил еврокомиссар.
В 2015 году страны ЕС, включая Германию, столкнулись с крупнейшим наплывом беженцев со времен Второй мировой войны, вызванный войнами и несиабильностью в Сирии, Ираке, Афганистане и Северной Африке. По разным оценкам, в ЕС прибыли более 1-1,8 миллионов человек, что привело к гуманитарной катастрофе в Средиземном море и политическому расколу в Евросоюзе.
