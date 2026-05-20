Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средняя цена на бензин в США второй раз за май превысила четыре доллара за галлон.
- Самый дешевый бензин наиболее распространенной марки Regular сейчас в штате Джорджия — чуть более 4 долларов за галлон.
ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Средняя цена на бензин во всех штатах США второй раз за май превысила 4 доллара за галлон (3,8 литра), свидетельствуют опубликованные в среду данные Американской автомобильной ассоциации (ААА), с которыми ознакомилось РИА Новости.
В целом по стране средняя цена выросла за сутки более чем на 2 цента, а за двое суток – на 4 цента. Теперь она составляет 4,555 доллара за галлон, или 85,45 рубля за литр.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана; жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.