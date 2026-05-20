Рейтинг@Mail.ru
Средняя цена на бензин в США второй раз за май превысила четыре доллара - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 20.05.2026
Средняя цена на бензин в США второй раз за май превысила четыре доллара

Цена бензина в США второй раз за месяц превысила четыре доллара за галлон

© AP Photo / Marta LavandierЗаправочная станция в Майами, Флорида
Заправочная станция в Майами, Флорида - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© AP Photo / Marta Lavandier
Заправочная станция в Майами, Флорида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средняя цена на бензин в США второй раз за май превысила четыре доллара за галлон.
  • Самый дешевый бензин наиболее распространенной марки Regular сейчас в штате Джорджия — чуть более 4 долларов за галлон.
ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Средняя цена на бензин во всех штатах США второй раз за май превысила 4 доллара за галлон (3,8 литра), свидетельствуют опубликованные в среду данные Американской автомобильной ассоциации (ААА), с которыми ознакомилось РИА Новости.
Самый дешевый бензин наиболее распространенной марки Regular (аналог АИ-92) сейчас в штате Джорджия – 4,006 доллара за галлон, или 71,15 рубля за литр. Во вторник он там стоил 3,999 доллара.
Официальный визит президента России Владимира Путина в Пекин - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Произошедшее на встрече Путина и Си Цзиньпина вызвало тревогу в США
Вчера, 10:32
В целом по стране средняя цена выросла за сутки более чем на 2 цента, а за двое суток – на 4 цента. Теперь она составляет 4,555 доллара за галлон, или 85,45 рубля за литр.
Самым дорогим штатом в этом плане остается Калифорния – 6,145 доллара за галлон, или 115,28 рубля за литр. Следом идут штаты Вашингтон, Орегон, Невада, Аляска, Гавайи и Иллинойс, где бензин давно уже стоит больше 5 долларов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана; жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
В США встревожились из-за неожиданного послания Путина
Вчера, 14:43
 
В миреВашингтон (штат)ДжорджияКалифорнияАИ-92Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала