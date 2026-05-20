Средняя цена на бензин в США второй раз за май превысила четыре доллара

ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Средняя цена на бензин во всех штатах США второй раз за май превысила 4 доллара за галлон (3,8 литра), свидетельствуют опубликованные в среду данные Американской автомобильной ассоциации (ААА), с которыми ознакомилось РИА Новости.

В целом по стране средняя цена выросла за сутки более чем на 2 цента, а за двое суток – на 4 цента. Теперь она составляет 4,555 доллара за галлон, или 85,45 рубля за литр.