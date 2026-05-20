Трамп пообещал скоро раскрыть планы США по срокам блокады Кубы

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро будут объявлены планы относительно продолжения блокады Кубы.

ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Власти США намерены "довольно скоро" объявить о своих дальнейших планах относительно продолжения блокады Кубы, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Посмотрим, мы объявим об этом довольно скоро", — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, как долго еще будет продолжаться блокада Кубы.

С начала 2026 года Вашингтон резко ужесточил экономическое давление на Гавану. В январе Трамп объявил чрезвычайное положение из-за якобы угрозы нацбезопасности США со стороны Кубы и разрешил вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а в мае подписал указ о санкциях против иностранных банков за транзакции в интересах заблокированных Вашингтоном лиц.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил 13 мая о "драматическом обострении" энергетического кризиса на острове вследствие ужесточения экономической блокады со стороны США. Это, по его словам, направлено на то, чтобы взять народ в заложники и настроить его против собственного правительства.