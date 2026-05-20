Трамп пообещал скоро раскрыть планы США по срокам блокады Кубы
23:03 20.05.2026
Трамп пообещал скоро раскрыть планы США по срокам блокады Кубы

© AP Photo / Ramon Espinosa — Флаги Кубы и США в Гаване
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро будут объявлены планы относительно продолжения блокады Кубы.
  • С начала 2026 года Вашингтон ужесточил экономическое давление на Кубу,
  • Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о "драматическом обострении" энергетического кризиса на острове из-за ужесточения экономической блокады со стороны США.
ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Власти США намерены "довольно скоро" объявить о своих дальнейших планах относительно продолжения блокады Кубы, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Посмотрим, мы объявим об этом довольно скоро", — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, как долго еще будет продолжаться блокада Кубы.
С начала 2026 года Вашингтон резко ужесточил экономическое давление на Гавану. В январе Трамп объявил чрезвычайное положение из-за якобы угрозы нацбезопасности США со стороны Кубы и разрешил вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а в мае подписал указ о санкциях против иностранных банков за транзакции в интересах заблокированных Вашингтоном лиц.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил 13 мая о "драматическом обострении" энергетического кризиса на острове вследствие ужесточения экономической блокады со стороны США. Это, по его словам, направлено на то, чтобы взять народ в заложники и настроить его против собственного правительства.
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей на минувшей неделе выразил готовность Москвы оказывать поддержку Гаване в ее требовании о прекращении американской экономической блокады острова. По словам Лаврова, Россия также готова оказывать Кубе политико-дипломатическую и материальную поддержку и полностью солидарна с кубинским народом.
