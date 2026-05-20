23:00 20.05.2026
Трамп заявил, что ждет от Ирана полностью хороший ответ по сделке

Трамп: США ждут от Ирана полностью хороший ответ, иначе готовы действовать

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет от Ирана «полностью хороший ответ» по возможной сделке.
  • Трамп пригрозил, что в случае неправильного ответа со стороны Ирана Соединенные Штаты «готовы к действию».
  • Ситуация в переговорах с Ираном, по словам Трампа, «пограничная».
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет от Ирана "полностью хороший ответ" по возможной сделке, пригрозив, что в противном случае Соединенные Штаты "готовы к действию".
"Мы должны получить полностью правильные ответы. Это должны быть полностью, на 100% хорошие ответы. И если мы получим их, мы сохраним много времени, сил и жизней, - сказал Трамп журналистам.
По его словам, сейчас ситуация в переговорах с Ираном "пограничная".
"Если мы не получим правильный ответ, все будет очень быстро. Мы готовы к действию"
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
