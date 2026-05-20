США не ослабят санкции против Ирана до подписания соглашения, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Соединенные Штаты не пойдут ни на какое ослабление санкционного режима в отношении Ирана до тех пор, пока Тегеран не подпишет соглашение с Вашингтоном, заявил американский президент Дональд Трамп.
В понедельник американский лидер сообщил, что Штаты планировали во вторник совершить атаку на Иран, но по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложили ее ради возможного достижения мирной сделки. Он добавил, что приказал военным сохранять готовность к наступлению на Иран на случай, если сторонам не удастся достичь приемлемого соглашения.
В ответ на сообщение Трампа МИД Ирана заявил, что Тегеран готов решительно противодействовать любой военной агрессии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.