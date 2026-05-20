США не ослабят санкции против Ирана до подписания соглашения, заявил Трамп - РИА Новости, 20.05.2026
21:55 20.05.2026 (обновлено: 22:06 20.05.2026)
США не ослабят санкции против Ирана до подписания соглашения, заявил Трамп

© AP Photo / Alex Brandon — Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что санкции против Ирана не будут ослаблены до подписания соглашения.
  • Я не пойду на какие-либо послабления, добавил американский президент.
  • По его словам, после подписания соглашения США смогут восстановить эту страну и сделать ее хорошим местом для людей.
ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Соединенные Штаты не пойдут ни на какое ослабление санкционного режима в отношении Ирана до тех пор, пока Тегеран не подпишет соглашение с Вашингтоном, заявил американский президент Дональд Трамп.
«
"Я не пойду на какие-либо послабления (в санкциях против Ирана – ред.), пока они не подпишут соглашение. Когда они подпишут соглашение, мы сможем восстановить эту страну и сделать ее действительно хорошим местом для людей, но нет, мы ничего им такого не предлагали", - сказал Трамп журналистам.
В понедельник американский лидер сообщил, что Штаты планировали во вторник совершить атаку на Иран, но по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложили ее ради возможного достижения мирной сделки. Он добавил, что приказал военным сохранять готовность к наступлению на Иран на случай, если сторонам не удастся достичь приемлемого соглашения.
В ответ на сообщение Трампа МИД Ирана заявил, что Тегеран готов решительно противодействовать любой военной агрессии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
