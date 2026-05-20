Трамп заявил, что эскалации с Кубой не будет

ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне обвинений против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро заявил, что эскалации между США и Кубой не будет.
"Эскалации не будет. Не думаю, что в этом есть необходимость", - сказал Трамп журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В феврале 1996 года кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue ("Братья во имя спасения"), основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Военным ведомством Кубы руководил тогда Рауль Кастро. В результате инцидента четыре члена экипажа погибли. Правительство Кубы обосновало это решение нарушением своего воздушного пространства. Однако Международная организация гражданской авиации по итогам расследования пришла к выводу, что атака произошла на нейтральной территории.