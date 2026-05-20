Трамп заявил, что эскалации с Кубой не будет - РИА Новости, 20.05.2026
21:46 20.05.2026 (обновлено: 21:53 20.05.2026)
© AP Photo / Ramon Espinosa — Флаги Кубы и США в Гаване
Флаги Кубы и США в Гаване. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что эскалации между США и Кубой не будет.
  • Ранее власти США выдвинули обвинения против Рауля Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев.
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне обвинений против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро заявил, что эскалации между США и Кубой не будет.
Ранее власти США выдвинули обвинения против Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев.
"Эскалации не будет. Не думаю, что в этом есть необходимость", - сказал Трамп журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В феврале 1996 года кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue ("Братья во имя спасения"), основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Военным ведомством Кубы руководил тогда Рауль Кастро. В результате инцидента четыре члена экипажа погибли. Правительство Кубы обосновало это решение нарушением своего воздушного пространства. Однако Международная организация гражданской авиации по итогам расследования пришла к выводу, что атака произошла на нейтральной территории.
