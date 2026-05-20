Трамп пригрозил военным путем, если Иран не подпишет мирное соглашение

ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что если Иран не подпишет мирное соглашение, то Вашингтон решит вопрос военным путем.
Он повторил утверждение о том, что Иран потерял значительную часть своих вооруженных сил.
"У них нет флота, нет военной авиации, почти ничего", - добавил Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.