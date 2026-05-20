Трамп пошутил, что не уйдет до 2032 года

ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая перед выпускниками академии береговой охраны США в штате Коннектикут, пошутил, что не уйдет до 2032 года.
"Я буду здесь в 28-м (2028 году - ред.), может, я будут здесь и в 32-м тоже. Я не знаю, может и буду", - сказал Трамп.
К подобным рассуждениям он перешел после слов о том, что лишь в 2028 году США обещали поставить первые заказанные ледоколы.
Нынешний, второй президентский срок Трампа истекает в январе 2029 года. Американские законы не позволяют кому-либо занимать пост президента более двух раз. Однако Трамп часто шутит на эту тему.
28 ноября 2025, 04:16