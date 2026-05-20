Рейтинг@Mail.ru
Трамп пошутил, что не уйдет до 2032 года - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 20.05.2026
Трамп пошутил, что не уйдет до 2032 года

Трамп пошутил, что никуда не уйдет до 2032 года

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп пошутил, что не уйдет с поста до 2032 года.
  • Второй президентский срок Трампа истекает в январе 2029 года.
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая перед выпускниками академии береговой охраны США в штате Коннектикут, пошутил, что не уйдет до 2032 года.
«
"Я буду здесь в 28-м (2028 году - ред.), может, я будут здесь и в 32-м тоже. Я не знаю, может и буду", - сказал Трамп.
К подобным рассуждениям он перешел после слов о том, что лишь в 2028 году США обещали поставить первые заказанные ледоколы.
Нынешний, второй президентский срок Трампа истекает в январе 2029 года. Американские законы не позволяют кому-либо занимать пост президента более двух раз. Однако Трамп часто шутит на эту тему.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Трамп назвал нелепой ситуацию, при которой у США один ледокол
28 ноября 2025, 04:16
 
В миреСШАКоннектикутДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала