США не потерпят "враждебных иностранных военных" на Кубе, заявил Трамп
19:58 20.05.2026
США не потерпят "враждебных иностранных военных" на Кубе, заявил Трамп

© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что Вашингтон не намерен мириться с якобы присутствием враждебных военных и разведывательных структур на территории Кубы.
  • При этом он не уточнил, силы каких стран имеет в виду.
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен мириться с якобы присутствием враждебных военных и разведывательных структур на территории Кубы, не уточнив при этом, силы каких стран имеет в виду.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио опубликовал обращение к народу Кубы, в котором заявил, что Трамп предлагает новый формат отношений между двумя странами. Также госсекретарь возложил ответственность за тяжелое экономическое положение жителей острова и энергокризис на власти в Гаване.
"Америка не потерпит государства-изгоя, укрывающего враждебные иностранные военные, разведывательные и террористические силы всего в девяноста милях от американских границ", - говорится в заявлении Трампа по случаю дня независимости Кубы.
Американский лидер при этом не уточнил, силы каких государств, якобы присутствующие на острове, он считает враждебными.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил 13 мая о "драматическом обострении" энергетического кризиса на острове вследствие ужесточения экономической блокады со стороны США. Это, по его словам, направлено на то, чтобы взять народ в заложники и настроить его против собственного правительства.
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей на минувшей неделе выразил готовность Москвы оказывать поддержку Гаване в ее требовании о прекращении американской экономической блокады острова. По словам Лаврова, Россия также готова оказывать Кубе политико-дипломатическую и материальную поддержку и полностью солидарна с кубинским народом.
Куба официально провозгласила независимость 20 мая 1902 года, когда на острове прекратилось действие временной военной администрации США.
