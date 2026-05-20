Трамп утверждает, что у США в скором времени будет 55 ледоколов - РИА Новости, 20.05.2026
19:41 20.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил о планах нарастить численность ледокольного флота США до 55 единиц в течение короткого периода времени.
  • На данный момент в ведении береговой охраны США есть два ледокола — Polar Star и Healy.
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о планах Соединенных Штатов в течение короткого периода времени нарастить численность своего ледокольного флота до 55 единиц.
«
"В течение короткого периода времени у нас будет как минимум 55 (ледоколов - ред.)", - заявил Трамп во время выступления перед выпускниками Академии береговой охраны США.
Трамп в октябре заявлял, что Штаты заказали у Финляндии 11 ледоколов, четыре из которых будут построены на финских верфях, а остальные - в США.
Трамп неоднократно подчеркивал, что США серьезно отстают от России по ледокольному флоту. На данный момент в ведении береговой охраны США есть два ледокола - Polar Star и Healy. Арктический флот России насчитывает 42 ледокола, включая восемь атомных и 34 дизель-электрических.
