Трамп выступил за пуленепробиваемым стеклом

ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, на жизнь которого покушались чаще других американских лидеров, выступил за пуленепробиваемым стеклом на мероприятии под открытым небом в военной академии.

Ранее глава Штатов заявил, что думает над предложением надевать пуленепробиваемый жилет. Трамп три раза за два года подвергался покушениям - больше других американских лидеров в истории. В июне 2024 года он буквально увернулся от пули, которой его ранили в ухо.