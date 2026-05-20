Рейтинг@Mail.ru
Трамп выступил за пуленепробиваемым стеклом - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 20.05.2026
Трамп выступил за пуленепробиваемым стеклом

Трамп выступил за пуленепробиваемым стеклом на мероприятии в военной академии

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп стоит за защитным стеклом во время выступления в академии береговой охраны США в Нью-Лондоне
Президент США Дональд Трамп стоит за защитным стеклом во время выступления в академии береговой охраны США в Нью-Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп стоит за защитным стеклом во время выступления в академии береговой охраны США в Нью-Лондоне
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп выступил за пуленепробиваемым стеклом на мероприятии под открытым небом в военной академии.
  • Мероприятие проходило в академии береговой охраны США в штате Коннектикут на спортивном стадионе учебного заведения.
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, на жизнь которого покушались чаще других американских лидеров, выступил за пуленепробиваемым стеклом на мероприятии под открытым небом в военной академии.
Глава Штатов выступал в среду в академии береговой охраны США в штате Коннектикут. Мероприятие проходило под открытым небом - на спортивном стадионе учебного заведения.
Президент располагался лицом к корпусу, за ним была река, так что защитные стекла были спереди и сзади американского лидера, создавая коридор. Напротив Трампа сидели выпускники в белой форме, следует из кадров трансляции Белого дома. На сцене с ним было много людей, но только несколько сидели с президентом внутри.
Ранее глава Штатов заявил, что думает над предложением надевать пуленепробиваемый жилет. Трамп три раза за два года подвергался покушениям - больше других американских лидеров в истории. В июне 2024 года он буквально увернулся от пули, которой его ранили в ухо.
Коул Томас Аллен - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Обвиняемый в покушении на Трампа не признал вину по всем пунктам
11 мая, 16:34
 
В миреСШАКоннектикутДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала