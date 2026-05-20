Трамп выступил за пуленепробиваемым стеклом

ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, на жизнь которого покушались чаще других американских лидеров, выступил за пуленепробиваемым стеклом на мероприятии под открытым небом в военной академии.
Глава Штатов выступал в среду в академии береговой охраны США в штате Коннектикут. Мероприятие проходило под открытым небом - на спортивном стадионе учебного заведения.
Президент располагался лицом к корпусу, за ним была река, так что защитные стекла были спереди и сзади американского лидера, создавая коридор. Напротив Трампа сидели выпускники в белой форме, следует из кадров трансляции Белого дома. На сцене с ним было много людей, но только несколько сидели с президентом внутри.
Ранее глава Штатов заявил, что думает над предложением надевать пуленепробиваемый жилет. Трамп три раза за два года подвергался покушениям - больше других американских лидеров в истории. В июне 2024 года он буквально увернулся от пули, которой его ранили в ухо.