Трамп уверен, что Нетаньяху сделает все, что он захочет

ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху будет действовать в отношении Ирана в соответствии с его пожеланиями.

« "Он сделает все, что я хочу от него", - сказал Трамп журналистам у трапа самолета перед вылетом в штат Коннектикут

В американских СМИ после начала военной операции США Израиля против Ирана высказывались мнения, что Вашингтон в этом вопросе поддался на уговоры Тель-Авива . Газета Washington Post сообщала, что Нетаньяху якобы подталкивал Трампа к вступлению в конфликт с Ираном в ходе визитов в Белый дом.

В марте глава национального контртеррористического центра США Джо Кент ушел в отставку, заявив, что, по его мнению, американское руководство стало жертвой дезинформационной кампании Израиля, целью которой было подтолкнуть США к конфликту с Ираном.

Трамп отрицает подобные допущения. Нетаньяху также называл ложным утверждение, что Израиль втянул США в конфликт с Ираном.