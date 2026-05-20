Трамп уверен, что Нетаньяху сделает все, что он захочет

ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху будет действовать в отношении Ирана в соответствии с его пожеланиями.
"Он сделает все, что я хочу от него", - сказал Трамп журналистам у трапа самолета перед вылетом в штат Коннектикут.
В американских СМИ после начала военной операции США и Израиля против Ирана высказывались мнения, что Вашингтон в этом вопросе поддался на уговоры Тель-Авива. Газета Washington Post сообщала, что Нетаньяху якобы подталкивал Трампа к вступлению в конфликт с Ираном в ходе визитов в Белый дом.
В марте глава национального контртеррористического центра США Джо Кент ушел в отставку, заявив, что, по его мнению, американское руководство стало жертвой дезинформационной кампании Израиля, целью которой было подтолкнуть США к конфликту с Ираном.
Трамп отрицает подобные допущения. Нетаньяху также называл ложным утверждение, что Израиль втянул США в конфликт с Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.