Трамп заявил, что не спешит с урегулированием иранского конфликта - РИА Новости, 20.05.2026
17:14 20.05.2026
Трамп заявил, что не спешит с урегулированием иранского конфликта

© РИА Новости / Стрингер | Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не торопится урегулировать конфликт с Ираном, несмотря на приближающиеся выборы в конгресс США.
"Я не тороплюсь. Не надо думать, что, ах, промежуточные выборы, я в спешке. Я не спешу", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, готов ли он к сделке с Тегераном, которая касалась бы только Ормузского пролива.
В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, на которых, по прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают возможную утрату большинства в конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана; жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
