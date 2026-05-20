Рейтинг@Mail.ru
Трамп не исключил, что может стать премьером Израиля - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 20.05.2026
Трамп не исключил, что может стать премьером Израиля

Трамп допустил, что будет премьером Израиля после окончания президентского срока

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп допустил, что по окончании своего нынешнего срока может попробовать себя в роли премьер-министра Израиля.
  • Он сообщил, что его рейтинг в Израиле сейчас на уровне 99%.
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду допустил, что по окончании своего нынешнего срока может попробовать себя в роли премьер-министра Израиля.
«
"Мой рейтинг в Израиле сейчас на уровне 99%. Я мог бы попробовать избираться на пост премьер-министра. Так что, может быть, после этого (нынешнего срока - ред.) я поеду в Израиль и попытаюсь стать премьер-министром", - сказал он журналистам.
Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Трамп не исключал возможность переизбрания на третий срок и говорил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Трамп заявил, что не думал о возможности третьего президентского срока
27 октября 2025, 10:27
 
В миреСШАИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала