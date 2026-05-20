Трамп не исключил, что может стать премьером Израиля

ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду допустил, что по окончании своего нынешнего срока может попробовать себя в роли премьер-министра Израиля.
"Мой рейтинг в Израиле сейчас на уровне 99%. Я мог бы попробовать избираться на пост премьер-министра. Так что, может быть, после этого (нынешнего срока - ред.) я поеду в Израиль и попытаюсь стать премьер-министром", - сказал он журналистам.
Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Трамп не исключал возможность переизбрания на третий срок и говорил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.
27 октября 2025, 10:27