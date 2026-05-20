Трамп купил акции американской "дочки" японской сети суши-ресторанов

ТОКИО, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп купил акции американской "дочки" крупной японской сети суши-ресторанов Kura Sushi на сумму от 1 миллиона до 5 миллионов долларов, сообщило агентство Киодо.
Президенты США не лишены права владеть акциями или совершать сделки с ними во время пребывания у власти, однако обязаны раскрывать такую информацию. Белый дом, по сообщениям СМИ, отрицает наличие конфликта интересов.
