Трамп купил акции американской "дочки" японской сети суши-ресторанов - РИА Новости, 20.05.2026
05:46 20.05.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
  • Дональд Трамп купил акции американской «дочки» японской сети суши-ресторанов Kura Sushi.
  • Сумма сделки оценивается от одного до пяти миллионов долларов.
  • Трамп приобрел акции Kura Sushi USA Inc 2 февраля, и информация о сделке была подана в управление правительственной этики США.
ТОКИО, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп купил акции американской "дочки" крупной японской сети суши-ресторанов Kura Sushi на сумму от 1 миллиона до 5 миллионов долларов, сообщило агентство Киодо.
Согласно документу, поданному в управление правительственной этики США, Трамп приобрел акции Kura Sushi USA Inc 2 февраля. Сумма сделки оценивается от одного до пяти миллиона долларов. Компания торгуется на бирже Nasdaq.
Kura Sushi управляет сетью конвейерных ресторанов суши. Внутри Японии сеть стала особенно популярной на фоне проведения в прошлом году Всемирной выставки ЭКСПО в Осаке. В период выставки в ресторанах сети были представлены блюда в "суши"-формате, характерные для разных стран.
Президенты США не лишены права владеть акциями или совершать сделки с ними во время пребывания у власти, однако обязаны раскрывать такую информацию. Белый дом, по сообщениям СМИ, отрицает наличие конфликта интересов.
