Трамп в июне примет участие в саммите G7 во Франции, передает Axios

ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в июне примет участие во встрече лидеров G7 во Франции, передает издание Axios со ссылкой на Белый дом.
По информации издания, американский лидер хочет обсудить привязку американской помощи к торговым вопросам, продвижение американских инструментов искусственного интеллекта, снижение зависимости от поставок критически важных минералов из Китая, борьбу с наркотрафиком и нелегальной миграцией, а также продвижении американского экспорта.