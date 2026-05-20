02:48 20.05.2026
Трамп в июне примет участие в саммите G7 во Франции, передает Axios

Axios: Трамп в июне примет участие в саммите G7 во Франции

© AP Photo / Alex Brandon
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп примет участие во встрече лидеров G7 во Франции в июне.
  • На саммите планируется обсуждение искусственного интеллекта, торговли, борьбы с преступностью и других вопросов.
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в июне примет участие во встрече лидеров G7 во Франции, передает издание Axios со ссылкой на Белый дом.
"Президент Трамп в июне примет участие во встрече лидеров G7 во Франции, где обсудит искусственный интеллект, торговлю и борьбу с преступностью, сообщил Axios представитель Белого дома", - пишет издание.
По информации издания, американский лидер хочет обсудить привязку американской помощи к торговым вопросам, продвижение американских инструментов искусственного интеллекта, снижение зависимости от поставок критически важных минералов из Китая, борьбу с наркотрафиком и нелегальной миграцией, а также продвижении американского экспорта.
