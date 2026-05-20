Трамп поручил ужесточить контроль за счетами нелегальных мигрантов

ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, ужесточающий контроль за финансовыми услугами для нелегальных мигрантов, сообщил Белый дом.
"Сегодня президент Дональд Трамп подписал указ, направленный на защиту финансовой системы США от незаконной деятельности, усиление требований к идентификации клиентов для финансовых учреждений и устранение кредитных рисков, связанных с предоставлением финансовых услуг нелегальным мигрантам, не имеющим разрешения на работу", - говорится в заявлении Белого дома.
Указ поручает минфину США и финансовым регуляторам ужесточить контроль за банковскими счетами, кредитами и идентификацией клиентов, особенно в отношении нелегальных мигрантов без разрешения на работу.
Ведомства должны выявлять подозрительные схемы, связанные с уклонением от налогов, зарплатами "в конвертах", сокрытием реальных владельцев счетов, эксплуатацией труда, использованием индивидуальных налоговых номеров без подтвержденного правового статуса, а также учитывать риски депортации и потери дохода при оценке способности заемщиков возвращать кредиты.
