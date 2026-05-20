Трамп поручил ужесточить контроль за счетами нелегальных мигрантов

Указ поручает минфину США и финансовым регуляторам ужесточить контроль за банковскими счетами, кредитами и идентификацией клиентов, особенно в отношении нелегальных мигрантов без разрешения на работу.

Ведомства должны выявлять подозрительные схемы, связанные с уклонением от налогов, зарплатами "в конвертах", сокрытием реальных владельцев счетов, эксплуатацией труда, использованием индивидуальных налоговых номеров без подтвержденного правового статуса, а также учитывать риски депортации и потери дохода при оценке способности заемщиков возвращать кредиты.