Сенат дал зеленый свет проекту, ограничивающему полномочия Трампа по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский сенат поддержал вывод из комитета резолюции об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в отношении Ирана.

Инициативу, авторами которой выступили демократы, поддержали 50 сенаторов, 47 проголосовали против.

Согласно Конституции США, только американский Конгресс наделен правом объявлять войну.

ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Американский сенат поддержал вывод из соответствующего комитета резолюции об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, следует из трансляции на канале Американский сенат поддержал вывод из соответствующего комитета резолюции об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, следует из трансляции на канале C-Span.

Согласно Конституции США , только американский конгресс наделен правом объявлять войну.

Резолюция о военных полномочиях — принятая в 1973 году равносильная федеральному закону совместная резолюция палаты представителей США и сената США. Она требует, чтобы глава Белого дома "во всех возможных случаях" консультировался с конгрессом перед тем, как направить вооруженные силы США за рубеж.

В понедельник Трамп заявил, что Соединенные Штаты планировали совершить атаку на Иран, но отложили ее по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ ради возможного достижения соглашения. В то же время он приказал военному руководству быть готовым к полномасштабному наступлению на случай, если договориться не удастся. Одно из условий, по его словам, — отсутствие у ИРИ ядерного оружия. Накануне американский лидер не исключил, что США вновь атакуют Иран уже в конце недели.

В иранском МИД на это ответили, что республика готова к любому сценарию развития конфликта. Там также указывали, что получили замечания и корректировки к проекту соглашения, которое Штаты тем не менее отклонили.

Агентство Fars в понедельник сообщило, что Вашингтон в ответ на мирное предложение выдвинул пять своих условий. Все они противоречат требованиям иранской стороны.

Глава Белого дома последовательно отвергал мирные предложения, включавшие требования о прекращении огня на всех фронтах, в том числе в Ливане , снятии санкций, разморозке средств, компенсации ущерба, а также о признании контроля Ирана над Ормузским проливом . При этом он подчеркивал, что между сторонами продолжается перемирие и идут успешные переговоры.