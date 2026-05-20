00:49 20.05.2026 (обновлено: 07:22 20.05.2026)
Сенат дал зеленый свет проекту, ограничивающему полномочия Трампа по Ирану

Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский сенат поддержал вывод из комитета резолюции об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в отношении Ирана.
  • Инициативу, авторами которой выступили демократы, поддержали 50 сенаторов, 47 проголосовали против.
  • Согласно Конституции США, только американский Конгресс наделен правом объявлять войну.
ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Американский сенат поддержал вывод из соответствующего комитета резолюции об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, следует из трансляции на канале C-Span.
Инициативу, авторами которой выступили демократы Тим Кейн, Кори Букер, Чак Шумер, Тэмми Болдуин, Тэмми Дакуорт и Адам Шифф, поддержали 50 сенаторов, против высказались 47.
Четыре республиканца — Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Рэнд Пол и Билл Кэссиди — поддержали демократов. Единственным демократом, выступившим против, стал Джон Феттерман.
Согласно Конституции США, только американский конгресс наделен правом объявлять войну.
Резолюция о военных полномочиях — принятая в 1973 году равносильная федеральному закону совместная резолюция палаты представителей США и сената США. Она требует, чтобы глава Белого дома "во всех возможных случаях" консультировался с конгрессом перед тем, как направить вооруженные силы США за рубеж.
В понедельник Трамп заявил, что Соединенные Штаты планировали совершить атаку на Иран, но отложили ее по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ ради возможного достижения соглашения. В то же время он приказал военному руководству быть готовым к полномасштабному наступлению на случай, если договориться не удастся. Одно из условий, по его словам, — отсутствие у ИРИ ядерного оружия. Накануне американский лидер не исключил, что США вновь атакуют Иран уже в конце недели.
В иранском МИД на это ответили, что республика готова к любому сценарию развития конфликта. Там также указывали, что получили замечания и корректировки к проекту соглашения, которое Штаты тем не менее отклонили.
Агентство Fars в понедельник сообщило, что Вашингтон в ответ на мирное предложение выдвинул пять своих условий. Все они противоречат требованиям иранской стороны.
Глава Белого дома последовательно отвергал мирные предложения, включавшие требования о прекращении огня на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятии санкций, разморозке средств, компенсации ущерба, а также о признании контроля Ирана над Ормузским проливом. При этом он подчеркивал, что между сторонами продолжается перемирие и идут успешные переговоры.
Тем временем, по сообщениям СМИ, они периодически обмениваются ударами в Ормузе. Центральное командование армии США утверждало, что их наносили по ответственным за атаки на американских военных.
