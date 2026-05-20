МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Beeline Cloud запустил Фабрику Токенов (18+) — собственный сервис для инференса больших языковых моделей (LLM), сообщает компания.

Платформа позволяет корпоративным клиентам интегрировать передовые нейросети в свои бизнес-процессы, используя привычный OpenAI-совместимый API и защищенную инфраструктуру российского облака.

Сервис развернут на базе собственной GPU-инфраструктуры Beeline Cloud. Это гарантирует клиентам высокую скорость работы и предсказуемую latency, а также полное соответствие российским требованиям по локализации данных и информационной безопасности. На текущем этапе Фабрика Токенов работает в режиме закрытого пилотного проекта с участием ряда крупных корпоративных заказчиков.

Первым пользователям уже доступна языковая модель GLM 5.1 — одна из самых производительных открытых моделей нового поколения. В ближайшее время каталог будет расширен за счет интеграции ИИ Kimi K2.6 и DeepSeek V4, предназначенных для решения сложных аналитических задач, а также линейки более легких моделей для рутинных операций, таких как классификация, извлечение данных, поддержка при написании кода и работе с документацией. Такой широкий состав каталога позволит компаниям гибко балансировать качество ответов, скорость генерации и стоимость каждого токена в зависимости от конкретного бизнес-сценария.

"Фабрика Токенов — это элемент технологического суверенитета, без которого дальнейшее развитие корпоративного ИИ в России невозможно. Бизнесу нужен предсказуемый доступ к передовым LLM в защищенном контуре, без зависимости от санкционно уязвимых внешних провайдеров и без компромиссов по latency, приватности данных и стоимости токена. Запуская сервис, мы фактически открываем для рынка целый класс задач — от автоматизации внутренних процессов до построения собственных ИИ-агентов и продуктов на их базе", — отметил директор по ИИ Beeline Cloud Михаил Степнов.

По словам директора по продажам и маркетингу Beeline Cloud Анатолия Бибикова, в компании видят устойчивый спрос на инференс-as-a-service со стороны корпоративных заказчиков — банков, ритейла, промышленности, телекома.

"Фабрика Токенов отвечает на этот запрос прозрачной токенной экономикой, корпоративным SLA и нативной интеграцией с остальной инфраструктурой Beeline Cloud. Участники пилота получают не только доступ к моделям, но и сопровождение наших инженеров на этапах внедрения и продуктивизации", — прокомментировал Бибиков.

Инференс — процесс применения уже обученной нейросети или алгоритма машинного обучения для обработки новых, ранее не известных данных и получения результата

API (Application Programming Interface) — Программный интерфейс приложения

Kimi K2.6 — Агентная система Кими К2.6

DeepSeek V4 — Семейство больших языковых моделей ДипСик, версия 4

