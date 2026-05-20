ФСБ сорвала теракт на объекте железной дороги в Кубани

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. ФСБ сорвала теракт в Краснодарском крае, задержан и арестован житель Краснодара, готовивший по заданию украинских террористов поджог объекта энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры региона.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Краснодарском крае пресечена противоправная деятельность гражданина России, планировавшего подготовку диверсионно-террористического акта. Установлено, что житель города Краснодара посредством мессенджера Telegram был завербован представителем запрещенной на территории Российской Федерации украинской террористической организации и по его заданию планировал осуществить поджог одного из объектов энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры региона с использованием самодельных зажигательных устройств", - говорится в сообщении ФСБ.
Кроме того, злоумышленник распространял в интернете заведомо ложную информацию, чтобы дискредитировать российских военных в зоне спецоперации, а также публиковал в Telegram призывы к финансированию незаконного вооруженного формирования, действующего под патронажем ВСУ, отмечает ФСБ.
"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий фигурант задержан сотрудниками ФСБ России", - добавляется в сообщении.
Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил и расследует уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о госизмене и о приготовлении к совершению теракта. "Решением суда задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - указывается в сообщении.