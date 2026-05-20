Диетолог рассказала, сколько сыра можно есть в день

Краткий пересказ от РИА ИИ Допустимая порция сыра для взрослого человека в день составляет 20–30 граммов.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Допустимая порция сыра для взрослого человека в день составляет 20-30 граммов примерно три-четыре раза в неделю, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

"Средняя порция сыра для взрослого человека при отсутствии противопоказаний составляет 20-30 граммов примерно три-четыре раза в неделю, при этом лучше делать выбор в сторону нежирных и низкожирных сыров с содержанием жиров до 30% и невысоким содержанием соли", - рассказала Стародубова

Диетолог отметила, что чем выше содержание жиров и соли в сорте сыра, тем меньше должна быть порция.