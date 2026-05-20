Рейтинг@Mail.ru
Диетолог рассказала, сколько сыра можно есть в день - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:31 20.05.2026 (обновлено: 09:19 20.05.2026)
Диетолог рассказала, сколько сыра можно есть в день

РИА Новости: человек может съесть 20-30 граммов сыра четыре раза в неделю

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСыр
Сыр - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сыр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Допустимая порция сыра для взрослого человека в день составляет 20–30 граммов.
  • Есть сыр рекомендуется примерно три-четыре раза в неделю, отдавая предпочтение нежирным и низкожирным сортам.
  • Острые, соленые, выдержанные сыры и сыры с плесенью можно употреблять лишь иногда и в небольшом количестве.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Допустимая порция сыра для взрослого человека в день составляет 20-30 граммов примерно три-четыре раза в неделю, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
"Средняя порция сыра для взрослого человека при отсутствии противопоказаний составляет 20-30 граммов примерно три-четыре раза в неделю, при этом лучше делать выбор в сторону нежирных и низкожирных сыров с содержанием жиров до 30% и невысоким содержанием соли", - рассказала Стародубова.
Диетолог отметила, что чем выше содержание жиров и соли в сорте сыра, тем меньше должна быть порция.
"Острые, соленые, выдержанные сыры и сыры с плесенью не являются ежедневным продуктом питания, даже здоровому человеку их можно употреблять лишь иногда и в небольшом количестве", - добавила она.
Натертый сыр - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Врач рассказала, чем опасно переедание сыра
25 марта, 02:10
 
ОбществоАнтонина Стародубова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала