Диетолог рассказала, сколько сыра можно есть в день

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Допустимая порция сыра для взрослого человека в день составляет 20-30 граммов примерно три-четыре раза в неделю, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
"Средняя порция сыра для взрослого человека при отсутствии противопоказаний составляет 20-30 граммов примерно три-четыре раза в неделю, при этом лучше делать выбор в сторону нежирных и низкожирных сыров с содержанием жиров до 30% и невысоким содержанием соли", - рассказала Стародубова.
Диетолог отметила, что чем выше содержание жиров и соли в сорте сыра, тем меньше должна быть порция.
"Острые, соленые, выдержанные сыры и сыры с плесенью не являются ежедневным продуктом питания, даже здоровому человеку их можно употреблять лишь иногда и в небольшом количестве", - добавила она.
