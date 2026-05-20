Правительство предложило новый срок расторжения договора услуг связи

00:08 20.05.2026 (обновлено: 03:06 20.05.2026)
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство РФ предложило новый механизм в рамках борьбы с кибермошенничеством: договор на услуги связи можно будет расторгнуть не ранее чем через 90 дней после его оформления.
  • Для обычных абонентов не будет дополнительных обременений: оператор перестанет взимать абонентскую плату, если пользователь уведомит его о желании отказаться от услуг связи.
  • Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников внесен правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 года.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Правительство РФ дополнило второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством новым механизмом - предлагает разрешать расторгать договор на услуги связи не ранее чем через 90 дней после его оформления, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках ЦИПР-2026.
"Дополнили законопроект новым механизмом, который нацелен на борьбу с "одноразовыми" симками. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления", — сказал он.
Как пояснил Григоренко, такая мера направлена на то, чтобы мошенники не могли быстро избавиться от сим-карты, использованной в преступных целях.
При этом обычным абонентам не стоит беспокоиться, поскольку для них не предусмотрено никаких дополнительных обязанностей. Если пользователь решит отказаться от услуг связи и уведомит об этом оператора, то последний прекратит взимать абонентскую плату. Григоренко подчеркнул, что такая обязанность операторов была четко прописана в законопроекте.
Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников внесен правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 года. В мае ожидается рассмотрение законопроекта во втором чтении. Он включает в себя широкий комплекс мер - от маркировки звонков из-за рубежа до создания системы учета платежных карт.
Второй пакет мер подготовлен в продолжение закона о борьбе с кибермошенничеством, ранее разработанного правительством. В закон вошло порядка 30 мер, направленных на противодействие телефонному и кибермошенничеству.
По результатам реализуемых правительством мер за 2025 год количество преступлений с применением информационных технологий сократилось на 12%. При этом по итогам трех месяцев 2026 года зарегистрировано почти на 30% меньше киберпреступлений, чем в первом квартале 2025 года.
