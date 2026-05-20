Переброшенный под Сумы батальон ВСУ остался без продовольствия

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Переброшенный под Сумы батальон ВСУ остался без еды, беспилотников и бронежилетов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Военнослужащие 92-го отдельного противотанкового батальона ВСУ, переброшенные в Сумской район в середине апреля, остались без обеспечения и пытаются получить от "волонтеров" как продукты питания, так и БПЛА, а также индивидуальные средства бронезащиты", — сообщил собеседник агентства.
В апреле стало известно, что украинские военные столкнулись с массовым голодом. В российских силовых структурах РИА Новости 23 апреля сообщили, что военные 14-й бригады ВСУ остались на позициях без воды, еды, медикаментов и топлива, многие теряли сознание.
После публикаций в соцсетях фотографий истощенных солдат на Украине разразился скандал. Как заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, голод боевиков ВСУ на позициях — это системная проблема, а не частный случай.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18