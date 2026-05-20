В Нижегородской области убившего жену отправили на принудительное лечение

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Житель Нижегородской области направлен на принудительное лечение за убийство своей супруги и 1,5-годовалой дочери, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Следствием и судом установлено, что в январе 2025 года мужчина, находясь в квартире дома на улице Бумажников города Балахны , в ходе ссоры с женой нанес ей множественные ножевые ранения и удары тупым предметом по голове 1,5-годовалой дочери. Девочка умерла сразу, женщина скончалась в больнице. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

"Стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина страдает психическим расстройством, которое лишило его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - говорится в сообщении.