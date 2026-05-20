23:27 20.05.2026
В Нижегородской области убившего жену отправили на принудительное лечение

В Нижегородской области убившего жену и дочь отправили на принудительное лечение

Суд - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Нижегородской области убил свою супругу и 1,5-годовалую дочь.
  • Стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила у мужчины психическое расстройство.
  • Суд принял решение о применении к мужчине мер медицинского характера в виде принудительного лечения.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Житель Нижегородской области направлен на принудительное лечение за убийство своей супруги и 1,5-годовалой дочери, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что в январе 2025 года мужчина, находясь в квартире дома на улице Бумажников города Балахны, в ходе ссоры с женой нанес ей множественные ножевые ранения и удары тупым предметом по голове 1,5-годовалой дочери. Девочка умерла сразу, женщина скончалась в больнице. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.
"Стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина страдает психическим расстройством, которое лишило его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - говорится в сообщении.
Отмечается, что постановлением суда принято решение о применении к мужчине мер медицинского характера в виде принудительного лечения в учреждении специализированного типа.
