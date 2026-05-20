Бывшие топ-менеджеры "Телты" получили сроки по второму делу о хищениях

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил на сроки от 10 до 12 лет колонии бывших топ-менеджеров завода "Телта" по второму делу о хищениях 48 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа на изготовление полевых телефонов, сообщили РИА Новости в суде.

Суд признал виновными учредителя ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игоря Морозова , бывшего директора предприятия Алексея Высокова и главного бухгалтера Елену Гришину в хищении 48 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа об изготовление полевых телефонов. Речь идет о контрактах, заключенных с 2017 по 2023 годы.

"Суд назначил Морозову 10 лет, Высокову и Гришиной - по 12 лет лишения свободы. Также каждому из фигурантов назначен штраф по 1,5 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.

Сроки были назначены по совокупности с первым приговором, который этот же суд вынес всем троим в октябре прошлого года за хищение 33 миллионов рублей на аналогичных госконтрактах, заключенных до 2015 года.