Бывшие топ-менеджеры "Телты" получили сроки по второму делу о хищениях

20:21 20.05.2026
Бывшие топ-менеджеры "Телты" получили от 10 до 12 лет по второму делу о хищениях

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мещанский суд Москвы приговорил бывших топ-менеджеров завода «Телта» к срокам от 10 до 12 лет колонии по второму делу о хищениях.
  • Суд признал виновными учредителя ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» Игоря Морозова, бывшего директора предприятия Алексея Высокова и главного бухгалтера Елену Гришину в хищении 48 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа.
  • Сроки были назначены по совокупности с первым приговором за хищение 33 миллионов рублей на аналогичных госконтрактах.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил на сроки от 10 до 12 лет колонии бывших топ-менеджеров завода "Телта" по второму делу о хищениях 48 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа на изготовление полевых телефонов, сообщили РИА Новости в суде.
Суд признал виновными учредителя ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игоря Морозова, бывшего директора предприятия Алексея Высокова и главного бухгалтера Елену Гришину в хищении 48 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа об изготовление полевых телефонов. Речь идет о контрактах, заключенных с 2017 по 2023 годы.
"Суд назначил Морозову 10 лет, Высокову и Гришиной - по 12 лет лишения свободы. Также каждому из фигурантов назначен штраф по 1,5 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.
Сроки были назначены по совокупности с первым приговором, который этот же суд вынес всем троим в октябре прошлого года за хищение 33 миллионов рублей на аналогичных госконтрактах, заключенных до 2015 года.
Пермский завод изготавливал фигурирующие в деле полевые телефоны в рамках многомиллионных госконтрактов. Следствие считало, что Морозов, Высоков и Гришина по госконтракту предоставили ложные данные о стоимости комплектующих изделий и похитили деньги.
