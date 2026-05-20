Мосгорсуд признал законным заочный арест комика Слепакова*

17:29 20.05.2026
Мосгорсуд признал законным заочный арест комика Семена Слепакова

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский городской суд признал законным заочный арест комика Семена Слепакова*.
  • Басманный суд ранее избрал в отношении Слепакова* меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
  • Его обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Московский городской суд признал законным арест комика-иноагента Семена Слепакова* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и отклонил апелляционные жалобы защиты, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В апреле Басманный суд избрал в отношении комика меру пресечения виде заключения под стражу сроком на два месяца.
"Поостановление Басманного районного суда Москвы… оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья.
Само рассмотрение прошло в закрытом режиме.
Слепаков* обвиняется по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.
По данным следствия, Слепаков* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физического лица, выполняющего функции иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ). При этом, находясь за пределами РФ, он распространил в соцсети материалы без специальной плашки.

* Признан иностранным агентом в России
