Мосгорсуд признал законным заочный арест комика Слепакова*

Краткий пересказ от РИА ИИ Московский городской суд признал законным заочный арест комика Семена Слепакова*.

Басманный суд ранее избрал в отношении Слепакова* меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Его обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Московский городской суд признал законным арест комика-иноагента Семена Слепакова* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и отклонил апелляционные жалобы защиты, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В апреле Басманный суд избрал в отношении комика меру пресечения виде заключения под стражу сроком на два месяца.

"Поостановление Басманного районного суда Москвы … оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья.

Само рассмотрение прошло в закрытом режиме.

Слепаков* обвиняется по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.